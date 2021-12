Inter news: chi è l’uomo copertina del 2021? Le risposte dei tifosi…

L’Inter saluta il 2021, anno che l’ha rilanciata tra le grandi squadre d’Italia e d’Europa.

La prima parte di stagione è già finita e l’anno nuovo sta per arrivare. Ma cosa ha lasciato questo 2021 ai nerazzurri? Tanto. Soprattutto dal punto di vista dei risultati, prima con Conte riportando lo Scudetto a Milano e poi con Simone Inzaghi. Che è stato capace di migliorare quanto fatto dal suo predecessore portando anche la squadra a risultati maggiori in Europa. Insomma, il 2021 è stato l’anno di ogni tifoso interista. Ma chi è stato l’uomo dell’anno di questa Inter per i tifosi? Come successo in occasione dei sogni di mercato (qui il link dell’articolo completo), abbiamo chiesto al popolo nerazzurro chi è stato l’uomo copertina di questo 2021, il tutto attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale (qui il link della pagina).

Le risposte ottenute dal sondaggio sono state tante. Per prima cosa i giocatori: tanti sono stati i nomi citati. Per molti il migliore del 2021 è stato Barella, uomo chiave del centrocampo e simbolo della nuova Inter nonché futuro Capitano. Mentre altri hanno votato il suo compagno di reparto, Marcelo Brozovic. Il croato si è dimostrato tra i migliori registi in Europa. Ma non è finita qua, tra i tanti citati spunta anche Lautaro.

Spazio, poi, al romanticismo. Qualche tifoso un po più nostalgico ha votato Eriksen, mentre altri hanno eletto Lukaku, nonostante l’addio in estate. C’è chi giustamente nomina Conte e Inzaghi dandogli i loro meriti per aver riportato in alto l’Inter, ma il nome che stravince il sondaggio non scende in campo ed è Beppe Marotta.

Il dirigente nerazzurro è entrato nel cuore dei tifosi che lo hanno eletto uomo copertina del 2021. Marotta è stato scelto dalla piazza interista come uomo simbolo grazie a come ha gestito la situazione squadra, riuscendo a rinascere dalle ceneri delle cessioni di Lukaku e Hakimi, costruendo addirittura un’Inter più forte. Insomma, l’anno sta per terminare, ma i tifosi hanno le idee chiare, la rinascita dell’Inter ha un solo nome, quello del suo amministratore delegato.