Inter news: che guaio per la Roma! Un big salta i nerazzurri

Inter news: il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, salterà la sfida contro i nerazzurri.

Nella giornata di oggi sono stati resi noti gli esiti degli esami per il giocatore giallorosso che si era infortunato al quarto d'ora della partita dell'ultimo turno di campionato vinta contro il Torino. Il responso non lascia sorridere per niente Josè Mourinho che dovrà rinunciare per il resto dell'anno al giocatore, potendolo riabbracciare solo dopo la pausa per le vacanze natalizie. Una brutta tegola per l'allenatore portoghese che perderà uno dei giocatori più in forma e più forti della sua rosa.

Infatti, Lorenzo Pellegrini, salterà i nerazzurri e costringerà lo Special One a schierare ancora un reparto offensivo con Stefan El Shaarawy nel ruolo di quarto di centrocampo, con Mkhitaryan dietro alla coppia d'attacco formata dall'ex Inter, Nicolò Zaniolo, e da Tammy Abraham, sperando che la squadra giallorossa possa recuperare quantomeno Bryan Cristante, anche lui momentaneamente ai box. Un altro possibile protagonista non ci sarà per la partita di sabato, dopo gli infortuni di questa mattina, lato Inter, per Andrea Ranocchia e per Matteo Darmian, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare.

Dal canto suo, Simone Inzaghi, confida di recuperare Stefan de Vrij, infortunatosi con la sua nazionale sul finire della partita contro il Montenegro, in modo tale da poter ricomporre il terzetto difensivo titolare insieme a Milan Skriniar e ad Alessandro Bastoni. Contro lo Spezia, mercoledì, potrebbero esserci alcuni cambi di formazione, con D'Ambrosio che potrebbe giocare come terzo di difesa, Dumfries al posto di Darmian e Vidal, che ha smalitito l'attacco febbrile, che potrebbe prendere il posto di Nicolò Barella nel ruolo di mezz'ala destra.