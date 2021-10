Inter news: che giornata! Parla Zhang e chiarisce tutto

Inter news: è una giornata importante per i nerazzurri.

Questa volta il campo non c'entra. I riflettori, dopo il successo con l'Empoli (rivivi le emozioni dell'incontro, clicca qui), saranno puntati sulle intenzioni di Zhang. Oggi, infatti, ci sarà spazio per l'assemblea dei soci. Un evento determinante. La Gazzetta dello Sport racconta così la riunione, "tutta in via telematica e a distanza, per approvare il rosso record del club: 246 milioni di euro. Grande attesa per l’intervento dalla Cina del presidente Steven Zhang che ribadirà la volontà di Suning di continuare a lungo in questa avventura".

Sarebbe solida, insomma, l'intenzione della proprietà cinese di proseguire la sua corsa in nerazzurro. La visita di alcuni esponenti del fondo Oaktree a Milano negli scorsi giorni, che aveva suscitato grande curiosità, non avrebbe modificato i piani (Cosa è successo realmente nelle scorse ore? Leggi qui la ricostruzione).

E poi c'è un fatto. "I manager di Oaktree, il fondo americano che ha prestato al gruppo cinese 275 milioni di euro, sono ripartiti per Londra dopo tre giorni a Milano nei quali hanno visitato le strutture del club". Il pallino torna quindi nelle mani dell'attuale asset che governa il pianeta Inter. E' il tempo dei programmi: saranno rilanciate le ambizioni? I tifosi attendono comprensibilmente notizie, e rassicurazioni. Non resta che conoscere i pensieri di Zhang, che, certamente, animeranno il confronto sul presente (e futuro) del club nerazzurro in un contesto di voci che ha visto l'Inter essere accostata con insistenza anche al facoltoso fondo Pif (clicca qui per i dettagli).