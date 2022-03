Inter news, che fine ha fatto Caicedo? La condizione dell'ex Lazio

Inter news, Felipe Caicedo è ancora un mistero.

L'ex attaccante della Lazio, arrivato in nerazzurro dal Genoa, non sembra ancora essere entrato in piena forma, tanto che il suo minutaggio non solo risulta essere molto limitato, ma addirittura quasi nullo, vista la sola presenza nei minuti finali nel deludentissimo pareggio contro il Genoa allo stadio Marassi. Un giocatore che era stato preso per trovare un alter ego che potesse far rifiatare Edin Dzeko, ma che di fatto, con il passare delle settimane, sembra essere sempre di più un oggetto misterioso.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore sembra ancora non aver trovato la migliore condizione e questo ne preclude un utilizzo da parte dell'allenatore interista Simone Inzaghi che lo ha voluto fortemente, ma su cui non sta potendo fare affidamento in nessun modo. L'obiettivo dello staff tecnico nerazzurro è quello di poterlo avere al pieno della forma per le ultimissime partite di campionato, quando i punti diventeranno pesanti e quando ci sarà fortemente bisogno della zona Caicedo.

Vedremo se il venezuelano riuscirà ad essere partecipe a qualche partita della squadra, di sicuro, in vista della partita con la Juventus, un grossa novità potrebbe essere rappresentata dalla presenza del tedesco Robin Gosens, rimasto ad Appiano Gentile durante questa pausa, e che potrebbe trovare il suo posto da titolare nell'undici iniziale al posto di Ivan Perisic impegnato nelle fatiche della sua Croazia e non al pieno della forma fisica. Ma questo sarà un dubbio che Simone Inzaghi scioglierà soltanto all'ultimo minuto prima di un derby d'Italia che sarà decisivo per le sorti delle ambizioni scudetto dell'Inter.