Inter news, cessione in vista: Sarri punta il centrocampista nerazzurro

Inter news: Marotta lavora a diverse cessioni.

Oltre al mercato in entrata, l'Inter pensa soprattutto al mercato in uscita. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzare la rosa, ma per farlo, alcuni elementi devono lasciare Milano. In questo senso, in uscita ci sono due giocatori su tutti: Matias Vecino e Stefano Sensi. Su entrambi i giocatori si è espresso Simone Inzaghi in conferenza stampa (qui le dichiarazioni complete). "Ho parlato ad entrambi e gli ho detto che li terrei con me sempre. Sensi col Genoa è stato determinante, Vecino con l'Atalanta all'andata fece benissimo. Sono rientrati meno nelle rotazioni ma se resteranno qua, il loro spazio lo troveranno".

Dunque per il tecnico non sono in discussione, ma entrambi vogliono trovare più spazio. Se su Sensi c'è forte la Sampdoria, su Vecino ci sono novità importante, come svelato da Calciomercato.com ovvero l'interesse della Lazio. L'uruguaiano dopo aver detto no al Genoa potrebbe finire ai biancocelesti. Sarri punta forte sul centrocampista nerazzurro e spinge per averlo subito, nonostante possa lasciare l'Inter a parametro zero a giugno. Ma ci sono due ostacoli. Il primo riguarda l'indennizzo, infatti i Campioni d'Italia chiedono almeno 2-3 milioni di euro, mentre il secondo ostacolo è rappresentato dalla liquidità della Lazio. Al momento il club di Lotito non può assumere nuovi impegni finanziari perché il rapporto tra attività correnti e passività supera lo 0,6. L'assist potrebbe arrivare dalla cessione di Muriqi che potrebbe finanziare il colpo Vecino.

Insomma, l'uruguaiano può lasciare Milano nel mercato di gennaio. In casa Inter nel frattempo rimane molto calda la pista che porta a Paulo Dybala, come approfondito sul nostro sito.