Inter news, caso Lukaku: Marianella in soccorso dell'attaccante belga

Inter news, Massimo Marianella parla della vicenda Lukaku.

Il telecronista di Sky Sport, molto esperto di Premier League, ha parlato di quanto sta accadendo in questi giorni all'attaccante belga che ha rilasciato un'intervista proprio ai microfoni di Sky Sport, che ha fatto parecchio discutere ed ha irritato molto la sua attuale società, il Chelsea, che, nell'ultima importantissima partita contro il Liverpool, ha deciso di non convocarlo. Per Marianella, però, contrariamente da quanto si è detto in questi ultimi giorni, Big Rom non ha detto nulla di clamoroso.

Infatti, per il giornalista, il giocatore avrebbe espresso solamente dei concetti semplici, parlando con la testa e con il cuore, dicendo che non gli piace il momento che sta attraversando con la maglia della squadra inglese e che deve lavorare duro per tornare in campo e fare bene. Per quanto riguarda il ritorno all'Inter, sempre secondo Marianella, Lukaku avrebbe espresso il desiderio di ritornare a Milano, ma non di farlo subito, bensì successivamente, e questa cosa, che avrebbe irritato gli ambienti blues, è sorprendente, visto che forse c'è stato un errore nella traduzione.

Nulla di clamoroso e reazione eccessiva, dunque, per Massimo Marianella. Adesso si attenderà la decisione di Marina Granovskaia e del tecnico Tuchel, soprattutto perchè dopodomani il Chelsea sarà impegnato nella Carabao Cup e si vedrà se Lukaku sarà in campo o meno. Se così non fosse, ovviamente, l'incontro in programma oggi con il tecnico e le alte sfere dirigenziali, non sarebbe andato bene e aprirebbe degli scenari interessanti per chi, magari, potrebbe essere interessato ad ingaggiare il centravanti ex Inter. Se ne capirà di più nelle prossime ore.