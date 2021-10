Inter news, carica Vidal. Il cileno 'urla' tutta la sua grinta

Inter news: "Questo è il vero Vidal". Il centrocampista 'urla' tutta la sua grinta in vista della sfida contro la Juventus in programma domenica.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 21 ottobre, cristallizza l'attuale momento di Vidal tra i protagonisti di questo avvio di stagione della squadra di Simone Inzaghi. Un anno fa, il cileno era in arrivato in nerazzurro sotto precisa richiesta di Antonio Conte ma l'annata non è stata particolarmente fortunata. Diversi problemi fisici, uniti a prestazioni non all'altezza, hanno fatto sì che l'ultima apparizione dal primo minuto risalisse a marzo. Non solo. Il giocatore ha chiuso il campionato con il minor numero di minuti giocatori in carriera.

Quest'anno la musica sembra essere cambiata. Partenza sprint con gol contro il Genoa, poi lancio millimetrico per Matteo Darmian che ha propiziato il gol del vantaggio contro l'Hellas Verona. Martedì sera, poi, contro lo Sheriff è tornato ad essere titolare dopo sette mesi. Ora Inzaghi sta seriamente valutando di impiegarlo anche contro la Juventus. Hakan Chalanoglu dovrebbe tornare a disposizione ma l'esperienza di Vidal potrebbe far comodo nel tanto atteso derby d'Italia.

Vidal, intato, si gode la sua evoluzione: palpabile soprattutto in campo europeo. Un anno fa la sua espulsione fu determinante nella sconfitta con il Real Madrid. Contro lo Sheriff, invece, con personalità (e con una rete) ha trascinato l'Inter alla vittoria casalinga che mancava da due stagioni e che soprattutto ha permesso di non compromettere definitivamente il girone di Champions League. "Questo è il vero Vidal" ha detto a fine partita. E se proseguirà su questa strada, Inzaghi si ritroverà con un'arma in più. Un'arma 'letale'.