Inter news, carica Sheriff: e’ l'elemento chiave della partita

Inter news, la gara che attende i nerazzurri questa sera, mercoledì 3 novembre, contro lo Sheriff sarà tutt'altro che semplice.

La squadra di Simone Inzaghi si è già scontrata con le difficoltà legate alla trasferta, e ora dovrà vedersela sul campo con la rivelazione della Champions League. I moldavi hanno conquistato 6 punti in 3 partite (unica sconfitta proprio contro l'Inter). La cenerentola d'Europa non ha quindi intenzione di smettere di crederci, soprattutto dopo la storica vittoria la Bernabeu contro il Real Madrid di Ancelotti. Il tecnico Vernydub ha suonato la carica in conferenza, appellandosi al pubblico, che potrebbe rappresentare una sorta di dodicesimo uomo. Oltre ciò ha avvertito che la gara sarà molto diversa rispetto a quella dell'andata. Lo Sheriff infatti ha studiato l'avversario, e l'assetto tattico, oltre alla preparazione della gara, sono stati pensati appositamente per mettere in difficoltà Inzaghi ed i suoi.

Ma chi sono i potenziali maggiori pericoli? Tuttosport mette in evidenza come bisognerà prestare particolare attenzione al centrocampista Thill, autore nel match di andata della rete su punizione che aveva rimesso la sfida in parità. Poi c'è il brasiliano Cristiano, che è l'uomo assist dello Sheriff in Champions. Il capitano Castaneda guiderà l'attacco, e cercherà di ispirare ed ispirarsi per fare male all'Inter. Infine Addo, 21enne ghanese che si ispira a Pogba. Insomma tanti elementi da tenere sotto occhio, in un contesto che vedrà tanta determinazione e voglia di continuare a sognare, unita alla spinta dei sostenitori, pronti a creare una bolgia per far sentire la loro presenza.