Inter news, cambio di stile: svelata la nuova maglia 2022/2023

Inter news: rivoluzione sul piano "stilistico" per i nerazzurri.

L'Inter, concentrata sui successi in campo, è pronta a cambiare tanto anche per quanto riguarda lo stile. La divisa nerazzurra di questa stagione ha subito una rivoluzione sul piano stilistico, via le strisce e dentro l'effetto pelle di serpente. L'attuale maglia dell'Inter è una delle più belle sfoggiate questa stagione, ma col nuovo restyling del brand nerazzurro cambia tutto. Infatti nelle ultime ore è stata svelata quella che sarà la divisa ufficiale dell'Inter per la stagione 2022/2023. Oltre a presentare il nuovo logo ci sarà un cambio nei colori, un cambio minimo ma significativo. Infatti come svelato da Footy Headlines la nuova maglia dell'Inter sarà "Lyon Blue" che è molto simile al nuovo blu che è stata svelato nell’ambito del rebranding del club nerazzurro.

Dopo il disegno stile biscione nero-azzurro dell'attuale home kit interista, ci sarà un cambio di stile netto. Torneranno le strisce classiche. La nuova maglia 2022/2023 infatti sarà caratterizzata da delle righe nere e azzurre sul davanti, sul retro e sulle maniche, con un girocollo nero. Footy Headlines spiega come "il design è futuristico con una nuova tonalità di blu che appare per la prima volta sulla maglia home". Sulla parte bassa della schiena ci sarà il logo dello sponsor Lenovo, di color bianco. Colore usato anche per il marchio Nike e per lo sponsor principale. Mentre nella parte interna del collo ci sarà una grafica personalizzata dello stemma come le maglie di Corinthias e Herta Berlino.

Insomma, un cambio netto di stile rispetto alla divisa attuale dell'Inter. I nerazzurri si augurano che con la nuova versione del brand nerazzurro, possa aprirsi un ciclo vincente. Intanto occhi puntati su Atalanta-Inter di domenica, sfida chiave per il campionato (qui le ultime di formazione).