Inter news, cambia il futuro di Perisic: nuova conferma dalla Croazia

Inter news: l'ex Bayern Monaco sembra tornato a livelli altissimi.

Ivan Perisic è sicuramente uno degli uomini migliori di questa prima parte di stagione dell'Inter di Inzaghi. Ha già messo a segno 3 gol e 2 assist, conditi da prestazione di alto livello. Rispetto a quanto visto con Conte la passata stagione, il croato è diventato un esterno a tutta fascia. Infatti oltre ad essere pericolosissimo in zona gol, adesso difende bene. Il vice Campione del Mondo sembra totalmente rinato sotto la cura Inzaghi. Nell'ultima sfida di Champions League contro lo Shakthar infatti è arrivato il suo primo assist in nerazzurro della competizione, risultato poi fondamentale per il passaggio del turno.

Nonostante ciò, il suo futuro all'Inter è ancora in bilico. Mentre Marotta e Ausilio, come riportato in precedenza, continuano a cercare l'erede del croato, arrivano novità importanti sul suo futuro a Milano. Perisic ha il contratto in scadenza nel 2022 e fino a pochi giorni fa sembrava intenzionato a non rinnovare e lasciare l'Italia. Secondo quanto riportato da sport.hrt però prima di Natale potrebbe arrivare l'incontro decisivo tra la società e l'entourage del calciatore. Attualmente il croato percepisce uno stipendio di 5 milioni all'anno, l'Inter sembra intenzionata ad offrire 3,5 milioni di euro fino al 2024.

Insomma un rinnovo che dopo tanti dubbi e soprattutto scontri, potrebbe arrivare prima di Natale con Inzaghi che si è detto felice di allenare un giocatore così forte e importante per il suo gioco. Simone Inzaghi che al momento, sta disputando una grande stagione, addirittura meglio di Conte lo scorso anno, come detto da Sandro Sabatini (qui l'analisi completa).