Inter news, Calhanoglu in nerazzurro: l'incredibile retroscena sul suo arrivo

Inter news: grande retroscena sull'arrivo di Hakan Calhanoglu in nerazzurro.

Il turco, in questo momento della stagione, è di sicuro l'uomo più in forma per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi. Il gol alla Roma direttamente da calcio d'angolo è stata solo l'ultima perla di una serie di prestazioni molto convincenti e che lo stanno facendo rendere come mai prima d'ora nella sua carriera. E proprio sul suo arrivo all'Inter c'è un grande retroscena che viene riportato all'interno del libro dell'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, 'Grand Hotel Calciomercato'.

Il giornalista, in una sezione dello stesso libro, racconta cosa avrebbe convinto il centrocampista turco ad approdare sull'altra sponda del Naviglio ed il segreto ha un nome ed un cognome, ovvero Simone Inzaghi. L'ex tecnico della Lazio, inizialmente, così come tutta la dirigenza, non aveva in mente l'innesto dell'ex Milan, dal momento che in quel ruolo l'Inter aveva Christian Eriksen. Purtroppo per il danese, all'Europeo ha avuto quel problema al cuore che lo sta costringendo a rimanere fuori dai campi da gioco e da quel momento, sia il tecnico che lo staff dirigenziale, hanno iniziato la ricerca del suo sostituto.

Proprio Inzaghi ha indicato il nome di Calhanoglu facendogli una serie di chiamate e promettendogli di farlo rendere così come fatto con Luis Alberto alla Lazio. Dopo un inizio zoppicante, il numero 20 nerazzurro sembra aver trovato la zolla di campo giusta e, dopo la grande prestazione contro la Juventus, non sembra volersi più fermare. Adesso, la prossima sfida è contro il Real Madrid nella gara decisiva per definire chi passerà da prima il girone di Champions Leaugue. Un'occasione per mostrare tutti i miglioramenti fatti fino a questo momento e per dire ancora che Calhanoglu è un grande centrocampista.