Inter news, Calhanoglu da impazzire: mai così bene

Inter, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative Hakan Calhanoglu si sta pian piano prendendo i nerazzurri a suon di gol e ottime prestazioni.

Il turco in grande crescita nelle ultime partite è ormai diventato la terza pedina inamovibile del centrocampo di Simone Inzaghi. La partita della svolta è stata senza dubbio quella contro il Milan. Match in cui il turco ha offerto una prestazione superlativa e realizzato il gol su calcio di rigore. Dopo la sfida al suo passato, il numero 20 interista è riuscito a ripetersi nell’altro big match contro il Napoli dove ha realizzato un altro gol su calcio di rigore e un assist perfetto ad Ivan Perisic. Contro il Venezia, sabato scorso, è arrivata un’altra rete, questa volta su azione. Un record per Calhanoglu che non era mai riuscito a segnare per tre gare consecutive. Nell’ultimo match di campionato contro lo Spezia è stato nuovamente uno dei migliori in campo. Questo, inoltre, il suo miglior inizio di stagione a livello realizzativo in campionato: mai aveva messo a segno 4 gol nelle prime 15 giornate. Nel prossimo match contro la Roma il turco è chiamato a riconfermarsi su grandi livelli, le sue caratteristiche potrebbero rivelarsi decisive in una partita del genere.

Oltre ai gol e alle sua qualità su calcio piazzato, il turco è diventato fondamentale in fase di impostazione e anche in fase di recupero. L’Inter si sta finalmente godendo il vero Calhanoglu e spera di aver trovato il sostituto ideale di Christian Eriksen (qui le ultime sulle condizioni del danese).