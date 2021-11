Inter news, Calhanoglu all'intervallo: "Partita difficile. Io rigorista? Vi dico..."

Inter news, Calhanoglu a fine primo tempo: "Siamo uniti".

Intervistato dai microfoni di Dazn al termine della prima frazione, chiusa dai nerazzurri in vantaggio per 2-1, il turco alla domanda di quanto possa valere un gol - segnato allo scadere praticamente - in una partita del genere ha risposto: "Noi siamo contenti, dobbiamo continuare così. Lo sappiamo che oggi era una partita difficile contro il Napoli perché loro fanno pressing alto e noi dobbiamo stare attenti. Poi le nostre occasioni arrivano".

Flash finale su chi è il rigorista ufficiale dell'Inter: "Non sono io, siamo tutti e tre. Non è cambiato nulla. Siamo una squadra, siamo uniti. Calcia chi si sente bene". Nessun tiratore predefinito, quindi, ma tutto si basa sulle sensazioni di ogni singolo calciatore nel momento della battuta del calcio di rigore.

Queste dunque le parole del turco che in questi primi '45 minuti (segui con noi la diretta testuale del match) ha siglato un gol dal dischetto per il pareggio - il tutto derivante da un colpo sicuro di Barella deviato con il braccio da Koulibaly - e fornito l'assista dalla bandierina per il gol del vantaggio, di testa, messo a segno da Perisic. Il turco, in questa prima frazione, è risultato tra i migliori in campo insieme a Perisic e ad un immenso Brozovic che, nonostante qualche rischio in uscita nella prima parte del primo tempo, sta giostrando la manovra.