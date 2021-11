Inter news, calci piazzati e velocità offensiva: le sorprese di Inzaghi

Inter news, calci piazzati e velocità offensiva: queste le scelte di Inzaghi per affrontare Spalletti.

Un'Inter rapida in attacco, ma che sappia anche attendere gli avversari per poi ripartire, sul modello visto contro il Milan. Questa, riassumendo, l'idea tattica - almeno in partenza si Simone Inzaghi per affrontare il Napoli. Come riferisce stamani (domenica 21 novembre 2021, ndr) il Corriere dello Sport, i nerazzurri non dovrebbero presentare molte novità di formazione rispetto all'11 standard anche se, molto probabilmente, la sorpresa ci sarà in attacco.

Infatti, da quanto trapelato negli ultimi giorni, Edin Dzeko - ancora non al meglio dopo l'infortunio patito sul finire del derby - dovrebbe partire dalla panchina (possibile spazio per lui nella delicata e decisiva sfida di mercoledì, in Champions League, contro lo Shakhtar), al suo posto - in un duo tutto argentino - Correa insieme a Lautaro Martinez. Come scritto dal quotidiano, la velocità del Tucu potrebbe rappresentare l'arma giusta per impensierire la solida difesa dei partenopei.

Si presume comunque, nonostante le attitudini al contropiede del duo albiceleste, che l'Inter possa almeno inizialmente - come anticipato - prediligere l’atteggiamento d'attesa per poi ribaltare rapidamente il gioco e sfruttare al meglio le caratteristiche del proprio reparto offensivo che, senza il bosniaco, perde in fisicità ed in capacità di fare sponde, ma ne guadagna in imprevedibilità e rapidità. Per il resto non molte novità di formazione, con il solo Ranocchia a rappresentare l’unico cambio - dopo quello di Correa - a sostituire l'infortunato De Vrij. A centrocampo confermato Calhanoglu (leggi il pensiero di Inzaghi sulle sue prestazioni), dopo l'ottima prova contro il Milan (il turco sembra in netta crescita), in modo tale da poter sfruttare la sua abilità sui calci piazzati anche perché, come è solito decidere Inzaghi, l'altro specialista Dimarco partirà dalla panchina. I tiri d fermo potrebbero rappresentare un'ottima opportunità per i colpitori di testa nerazzurri - Skriniar su tutti, ma non si dimentichi Bastoni e Ranocchia, o lo stesso Perisic (recupera le parole sul croato del doppio ex).

Dunque la probabile formazione dovrebbe essere la seguente:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.