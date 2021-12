Inter news, Cairo esce allo scoperto sul futuro di Bremer: le parole

Inter news, arrivano importanti aggiornamenti da Torino sul futuro di Gleison Bremer, difensore da tempo accostato ai nerazzurri.

Il brasiliano si sta confermando anche in questa stagione su ottimi livelli, attirando le attenzioni di Inter e tanti altri club, dimostrando di essere ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità in una big. Le sue caratteristiche sarebbero perfette per la difesa a tre utilizzata da Simone Inzaghi e la dirigenza sarebbe pronta a tentare l’affondo a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2023 ed ha una valutazione di 20 milioni di euro.

Del futuro di Bremer ne ha parlato Urbano Cairo, presidente dei granata, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ecco le sue parole riportate da calciomercato.com: “Bremer sa quello che il Toro significa per lui: presto rinnoveremo il contratto, ci sono tutte le condizioni. Poi, un domani, sarà libero di coltivare le proprie ambizioni scegliendo, magari, un'avventura in una squadra che gioca la Champions".

Un rinnovo che potrebbe far aumentare le pretese economiche del Torino per cederlo. L’Inter monitora con attenzione la situazione e lo avrebbe individuato come il rinforzo giusto per il restyling della difesa in vista della prossima stagione (qui l’articolo). Non solo Bremer, nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche Matthias Ginter, in scadenza di contratto con il Borussia M’Gladbach a fine stagione e quindi da gennaio libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione. I nerazzurri sarebbero da tempo in contatto con il suo agente e avrebbero già pronta un'offerta (qui le ultimissime).