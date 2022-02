Inter news, Caicedo si presenta ai tifosi: le sue parole prima del Sassuolo

Inter news, Felipe Caicedo si presenta ai tifosi nerazzurri.

L'attaccante ex Genoa, acquistato nel corso del mercato di gennaio dalla società genovese, ha parlato sui canali ufficiali della squadra nerazzurro per il Matchday Programme prima della partita di campionato contro il Sassuolo e dopo essere tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l'infortunio che lo aveva colpito al suo arrivo. Un attaccante che, dopo la partenza in prestito al Brest di Martin Satriano, è stato voluto fortemente da Simone Inzaghi che lo aveva già allenato nella sua esperienza nella capitale sulla panchina della Lazio.

Il giocatore venezuelano ha affermato come i suoi modelli calcistici siano stati proprio due ex nerazzurri come Adriano e Ronaldo a cui si è ispirato durante il corso di tutta la sua carriera. Caicedo, inoltre, ha parlato di come sia entusiasta del suo arrivo a Milano soprattutto di rincontrare ex compagni della Lazio come Correa, ma ha anche parlato del suo stile di gioco, basato molto sul dare le spalle alla porta e a giocare di sponda per i compagni e trovare il modo migliore di concludere a rete e di aiutare la squadra.

Un acquisto importante per l'Inter, soprattutto per permettere agli attaccanti di poter rifiatare quando ci saranno tanti impegni concentrati in pochissimi giorni, ma soprattutto un innesto che garantisce anche una discreta presenza in zona gol, quando le partite sono bloccate e le difese molto chiuse, con caratteristiche non presenti all'interno della rosa di Simone Inzaghi. Vedremo, fin dalla prossima partita contro il Sassuolo, quale sarà l'apporto in zona gol ed in termini di prestazioni che potrà dare il giocatore alla squadra.