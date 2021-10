Inter news: c'è un tesoretto inaspettato e decisivo per il mercato

Inter news: l'ex Andrea Pinamonti guiderà l'attacco della squadra toscana.

Questa sera (mercoledì), Pinamonti sarà avversario con l'obiettivo di tornare a vestire la maglia dell'Inter. Quella maglia che ha indossato l'anno scorso, vincendo uno scudetto e segnando il suo primo gol ufficiale con i nerazzurri. Pinamonti non si nasconde. Sempre stato tifoso interista, con Antonio Conte è migliorato non solo come mentalità ma anche come giocatore e uomo.

Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, Pinamonti ha avuto numerose esperienze nella sua giovane carriera. Dopo aver incantato con la Primavera dell'Inter, il centravanti ha iniziato a farsi le ossa in serie A a Frosinone. Impatto importante a soli 19 anni: 27 presenze e 5 reti nella stagione 2018/2019. L'anno successivo passa al Genoa, dove totalizza, tra campionato e coppa Italia, 34 presenze con 7 reti all'attivo. Nella passata stagione, il ritorno a Milano per far parte della rosa campione d'Italia. Con mister Conte trova pochissimo spazio, ma realizza un sogno: vincere il tricolore e segnare una rete contro la Sampdoria l'8 maggio scorso.

Ed ora, una nuova esperienza a 22 anni a Empoli. Pinamonti è il centravanti titolare della squadra di Andreazzoli. Sono 8 le presenze in campionato con 3 reti all'attivo. Con molta probabilità, l'attaccante di scuola Inter realizzerà il suo nuovo primato di reti in serie A in una stagione. Per i nerazzurri è un tesoretto. Si parla tanto di mercato, di giovani attaccanti. Raspadori, Scamacca, Lucca, ma l'Inter ha Pinamonti e questa potrà essere la stagione della consacrazione per la giovane punta. Ricordando il suo agente, Mino Raiola. Un ottimo rapporto con la dirigenza nerazzurra e molte operazioni di mercato sul tavolo. Tra tutte, quella di Marcus Thuram. Solo il grave infortunio al ginocchio ha impedito all'attaccante francese di essere un nuovo attaccante dell'Inter.