Inter News, c'è un giocatore di movimento che ha giocato tutte le gare

Arrivato in punta di piedi dal Racing Avellaneda per 25 milioni di euro, da quando in avanti condivide l'attacco con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez si è pian piano preso l'Inter divenendo una pedina insostituibile.

El Toro infatti, al netto delle 15 reti e 5 assist collezionati in Serie A, è l'unico giocatore di movimento della rosa gestita da Antonio Conte ad aver disputato tutte le partite della stagione.

Ciò, è la prova lampante di come il tecnico salentino punti sul classe 1997 sia per le ottime doti realizzative, sia per la capacità di dialogare e collaborare con Lukaku senza "pestarsi i piedi" a vicenda.