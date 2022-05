Inter news, c'è un clamoroso retroscena su Rafael Leao

Inter news, c'è il retroscena sull'attaccante del Milan, Rafael Leao.

In questa stagione, il giocatore migliore del campionato, soprattutto in queste battute finali, si sta dimostrando essere proprio l'esterno rossonero che, a suon di gol, assist e prestazioni molto positive sta trascinando il Milan alla vittoria del diciannovesimo scudetto della propria storia. Ma sul portoghese, la redazione di Sky Sport, oggi, ha rilanciato un retroscena in merito al suo trasferimento alla corte di Stefano Pioli. Infatti, a dire dell'emittente, Leao era stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra.

La dirigenza interista lo aveva puntato ed era arrivata prima sul giocatore, tanto da avere addirittura dei colloqui con Calenda per portarlo sull'altra sponda del Naviglio. Perchè tutto saltò? Perchè in quella fase di calciomercato c'erano tante trattative aperte e l'allora tecnico nerazzurro, Antonio Conte, decise di virare con decisione su Romelu Lukaku e su Valentin Lazaro. Il Milan, poi, approfittò dell'impasse dell'Inter e decise di affondare il colpo spendendo ben 30 milioni di euro per arrivare all'esterno portoghese.

Un talento che è finalmente sbocciato e che è diventato decisivo. Le strade di Rafael Leao e quelle dell'Inter si sarebbero potute incrociare, ma non se ne è fatto nulla. Adesso, proprio colui che sarebbe potuto essere nerazzurro, sta decidendo la stagione, strappando il tricolore all'Inter e portandolo al Milan. Proprio i rossoneri, nell'ultima giornata, sfideranno il Sassuolo, squadra che, in casa, porta bene alla squadra di Pioli che spesso ha vinto e anche grazie ai gol di Leao. Un giocatore che, in Serie A, oramai è diventato un fattore decisivo.