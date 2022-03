Inter news, c'è la data della partita contro il Bologna? La decisione del Coni

Inter news, c'è la probabile data per la sfida contro il Bologna.

Lo scorso 6 gennaio era in programma il match di campionato della prima giornata di ritorno tra Bologna e Inter al Dall'Ara che, però, a causa del focolaio che aveva colpito la squadra rossoblù, non si è potuta disputare dal momento che l'Ausl della città emiliana non ha consentito agli uomini di Sinisa Mihajlovic di poter svolgere l'attività sportiva. Dopo quasi tre mesi, si deve ancora decidere se e quando disputare la partita, dal momento che, nei giorni scorsi, la società nerazzurra ha effettuato il ricorso per avere il 3-0 a tavolino.

Secondo quanto riportato, però, dal sito Calcio e Finanza, la partita dovrebbe giocarsi e proprio oggi è stata fissata la data per l'udienza in merito al ricorso di cui si è parlato sopra. Infatti, il Collegio di Garanzia del Coni si riunirà in data 13 aprile per decidere il da farsi, con la data infrasettimanale più probabile per giocare la partita che è quella del 27 aprile. Insomma, vedremo quale sarà la decisione finale per questa partita da disputare che tanti problemi ha creato all'Inter.

Se si giocherà, come pare, i nerazzurri dovranno farsi trovare pronti, visti gli scarsi risultati ottenuti nel girone di ritorno che hanno riaperto in maniera clamorosa il campionato, con Napoli e Milan che hanno superato l'Inter in classifica e con la Juventus che è rientrata in corsa. Il prossimo turno vedrà proprio la sfida contro i bianconeri all'Allianz Stadium di Torino, con la squadra di Allegri che vorrà vendicare la sconfitta beffa avvenuta in Supercoppa Italiana all'ultimo minuto dei tempi supplementari.