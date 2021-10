Inter news: c'è l'indizio social sulla probabile formazione contro lo Sheriff

Inter news: nelle ultime ore è emerso un indizio social sulla probabile formazione contro lo Sheriff.

Questa sera (martedì 19 ottobre), la squadra di Simone Inzaghi si gioca un match (quasi) decisivo per proseguire il cammino in Champions League. D'altronde la classifica - complice un punto in due partite rimediato dall'Inter e soprattutto i sei punti conquistati dai moldavi - è già in salita. Il tecnico piacentino, a quanto si apprende dai giornali in edicola, ha diversi dubbi di formazione.

Però, questa mattina, è spuntato un indizio social che farebbe pensare allo scioglimento di uno dei rebus. Tramite il profilo Twitter ufficiale l'Inter ha ricordato il 'match day'. E come? Con la foto di Federico Dimarco. Come vi avevamo anticipato in questo articolo, l'esterno è uno dei candidati a una maglia da titolare: perché Inzaghi vorrebbe sfruttare al massimo la sua precisione sui calci piazzati. Il Corriere dello Sport ipotizza di un suo impiego nella linea difensiva a 3 al posto di Alessandro Bastoni. Insomma: Dimarco titolare? Al momento, visto anche il tweet dell'Inter, pare proprio di sì.

Le altre novità potrebbero riguardare il centrocampo. Al momento a essere certi di una maglia da titolare sono Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Resta invece da capire chi sarà la mezz'ala che agirà sulla parte sinistra. Al momento sembra essere corsa a due tra Hakan Chalanoglu e Arturo Vidal ma con il cileno che, secondo il Corriere dello Sport, sembrerebbe in leggero vantaggio. Sulla corsia di destra dovrebbe giocare Denzel Dumfries A sinistra invece spazio a Ivan Perisic. La sorpresa più grande potrebbe arrivare in attacco. Lautaro è sicuro di una maglia da titolare. Al suo fianco potrebbe giocare Alexis Sanchez e non Edin Dzeko.