Inter news, c'è l'addio del veterano nerazzurro: lunedì giornata decisiva

Inter news, un veterano della rosa è pronto a dire addio. Almeno per quanto riguarda il campo.

Aleksandar Kolarov infatti è ad un passo dalla risoluzione del suo contratto con i nerazzurri, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport: è addirittura fissato per lunedì l'appuntamento con la dirigenza per appendere gli scarpini al chiodo. Il serbo è ormai condizionato dai costanti problemi fisici che, nell'ultimo anno, lo hanno reso evidentemente un comprimario, piuttosto che un attore protagonista, della squadra allenata prima da Antonio Conte e poi da Simone Inzaghi, ex Laziale proprio come Alek.

Non è comunque escluso un futuro nei piani alti della società per lui. Kolarov, 36 anni, lascerà l'Inter dopo aver conquistato uno Scudetto e la Supercoppa italiana, poche settimane fa ai danni della Juventus. Il modo migliore per concludere una carriera prestigiosa, tra Lazio, Roma, Manchester City e Inter, appunto.

Il quotidiano lombardo aggiunge che ora, con l'arrivo di Felipe Caicedo (qui le ultime) in prestito secco fino a giugno, sono del tutto chiuse le porte per un eventuale ritorno di Eddie Salcedo a Milano: l'attaccante classe 2001, ad oggi in prestito allo Spezia, continuerà la sua carriera nel club di Thiago Motta in Liguria, dove cercherà più continuità rispetto a quella ottenuta sino ad ora.