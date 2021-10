Inter news, c'è l'accordo sul nuovo stadio: ci sono 3 punti fondamentali

Inter news: c'è l'accordo sul nuovo stadio.

Nelle ultime ore si sono registrati decisivi passi in avanti sul 'nuovo' San Siro (di cui ha parlato Zhang). Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo aver incontrato i vertici societari di Inter e Milan (Antonello e Scarone presenti), con un post su Facebook e Instagram ha annunciato che si passerà alla delibera per il pubblico interesse dell'opera. Sala infatti ha subito spiegato quanto avvenuto in mattinata: "Questa mattina (venerdì 29 ottobre, ndr) ho incontrato a Palazzo Marino i rappresentanti delle società F.C. Internazionale e A.C. Milan. Alle squadre ho rappresentato la posizione del Comune di Milano".

Il sindaco avrebbe presentato tre prerequisiti fondamentali per poter passare alla fase esecutiva del progetto stadio. Il primo: il nuovo stadio dovrà rispettare le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità già presentato all'amministrazione. Il secondo: Sala chiede una riconversione dell'area attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto in un contesto verde. Inoltre il sindaco ha aggiunto: "A prescindere dal timing di realizzazione del nuovo stadio, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si svolgerà nell'attuale impianto, come tributo alla sua gloriosa storia". Infine il terzo punto fondamentale: le concessioni di diritti volumetrici per sviluppi urbanistici accessori allo stadio non deroghino a quanto consentito dal PGT vigente.

Sala ha terminato così il suo post: "Le due società si sono dichiarate d'accordo rispetto a queste proposte. A questo punto ritengo che la Giunta possa procedere rapidamente a deliberare il pubblico interesse". Insomma grandi novità per Milan e Inter. Con i nerazzurri che intanto sono concentrati sul rinnovo dei dirigenti, come riportato sul nostro sito.