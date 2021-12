Inter news, c'è il retroscena di mercato. Parla Mino Raiola

Inter news, retroscena piuttosto importante di mercato.

Marcus Thuram Jr è stato infatti ad un passo dai nerazzurri in estate. Nel corso della sua intervista rilasciata a 'Sport 1', il procuratore Mino Raiola ha ammesso che ad agosto era praticamente definito il trasferimento dell'attaccante francese classe '97 dal 'Gladbach al club milanese, un passaggio poi saltato a causa dell'infortunio:

"Marcus Thuram al 'Gladbach è cresciuto enormemente e la scorsa estate la strada per lui era chiara, doveva andare all'estero. Tutto era pronto per il suo trasferimento all'Inter, poi però è arrivato l'infortunio e il trasferimento è saltato. Ora è pronto per tutti i principali club, sia in Inghilterra che in Germania, in Italia o in Francia. Può scegliere".

Dopo essersi infortunato lo scorso 21 agosto, Thuram è tornato a disposizione solo dopo due mesi, nell'ultima gara di ottobre, e fin qui in stagione ha collezionato 8 presenze tra campionato e coppa di Germania. L'Inter ha poi virato con decisiona sul Tucu Correa, pupillo di Inzaghi, ma con Sanchez sempre ad un passo dall'addio chissà che il nome del figlio d'arte non possa tornare attuale nelle prossime sessioni.