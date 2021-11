Inter news, buone notizie per Barella dalla Nazionale: i tifosi esultano

Inter news: buone notizie sulle condizioni fisiche di Nicolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro, che aveva avuto un risentimento muscolare nel corso della partita di domenica sera contro il Milan che lo ha costretto ad abbandonare il campo al posto di Arturo Vidal, ha risposto alla convocazione del ct della Nazionale, Roberto Mancini, ma da quando è arrivato in ritiro si è sempre allenato a parte e sottoposto alle cure dei medici di Coverciano per evitare di fare in modo che la sua condizione potesse peggiorare ulteriormente e, quindi, fargli saltare le partite successive.

Ma è notizia di oggi che il giocatore dell’Inter, nella giornata di oggi, si è allenato in gruppo avendo smaltito completamente l’infortunio, ed è quindi a disposizione del ct azzurro per il doppio impegno della Nazionale. Da valutare, invece, le condizioni di Edin Dzeko che destano non poche preoccupazioni alla società nerazzurra e a Simone Inzaghi che ne fa un punto di riferimento per la propria squadra, visto il grande impiego che gli ha concesso.

Il bosniaco non ha ancora smaltito del tutto il suo risentimento, che lo ha costretto, anche nel suo caso, ad uscire anticipatamente nella partita contro il Milan per Joaquin Correa – leggi qui le ultime notizie sulle sue condizioni. Ma dal ritiro della nazionale bosniaca, il ct ha parlato chiaramente, dicendo che Dzeko verrà impiegato in entrambi gli scontri in programma, visto che sono decisivi per la qualificazione al mondiale della propria nazionale che si trova, in tal senso, all'ultima spiaggia a disposizione – leggi qui le parole complete.