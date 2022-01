Inter news, Bucciantini e i mancati infortuni: che elogi per i nerazzurri

Inter news, Marco Bucciantini ha detto la sua sui mancati infortuni dei nerazzurri.

Dopo il pareggio per 0-0 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium, si sono avute molte polemiche sulla squadra di Simone Inzaghi che non è riuscita ad imporsi, con tutto l'organico a disposizione, contro gli uomini di Giampiero Gasperini in piena emergenza. Tutto questo ha fatto nascere, negli studi di Sky Sport, un dibattito sui mancati infortuni di questo periodo dell'Inter che può vantare tutta la rosa a disposizione, soprattutto in un periodo in cui ci saranno partite davvero parecchio importanti da giocare in tutte le competizioni.

Proprio di questo ha parlato il giornalista, Marco Bucciantini, sottolineando come la squadra nerazzurra sia davvero per allenata per sopperire ai tanti impegni della stagione e che, anche se contro una squadra in emergenza, il pareggio contro l'Atalanta è una gratifica per l'Inter che dopo una settimana di successi, con la vittoria in Supercoppa Italiana dopo 120' di gara, è riuscita ad uscire indenne contro la squadra che anche la passata stagione l'ha messa in difficoltà.

Come detto, Bucciantini, da il merito di questo alla condizione nerazzurra ed ai mancati infortuni, che solo in parte possono costituire un elemento di sfortuna, perchè poi, di fatto, rileva una grande qualità dei propri atleti che la differenzia dal resto delle altre squadre di Serie A. Insomma, in questo momento l'Inter sembra viaggiare con il vento in poppa sotto tanti aspetti e Simone Inzaghi ha intenzione di continuare per questa strada, in attesa di affrontare la seconda parte di questo tour de force.