Inter news, Brozovic tra il rinnovo e il PSG: nuovo incontro in programma

Inter news: il futuro del centrocampista nerazzurro è ancora incerto.

La situazione contrattuale di Marcelo Brozovic è uno dei temi principali in casa Inter. I nerazzurri, dopo il rinnovo di Lautaro e soprattutto quello di Barella sempre più imminente (QUI tutti i dettagli), vogliono blindare il croato. Brozovic va in scadenza nel 2022, dunque Inzaghi rischia di perderlo a zero. Da diversi mesi i discorsi per il prolungamento del contratto vanno avanti, senza però particolari novità. Nelle ultime ore però c'è stato uno scossone. Secondo quanto svelato dal Corriere della Sport, il croato ha preso tempo, a causa delle voci di un interessamento del PSG.

Infatti Brozovic è stato invitato dall'Inter al tavolo delle trattative ma tutto il lavoro svolto da Ausilio, non ha trovato un riscontro da parte del padre e dell'avvocatessa della quale il genitore intende avvalersi nella negoziazione. Dunque niente faccia a faccia tra società e calciatore questa settimana. Il croato, ad oggi percepisce un ingaggio di circa 4 milioni di euro e ne chiede almeno 6 all'Inter. I nerazzurri invece avrebbero risposto con una controproposta da 5 milioni annui. Cifra importante che però al momento non sbloccal la situazione. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore. Se Brozovic decidesse di restare all'Inter, il rinnovo del contratto sarà una formalità (sempre a cifre superiori). Ma se le sirene francesi dovessero farsi insistenti, la possibilità di giocare con Messi, Neymar e Mbappè potrebbe convincerlo a cambiare aria.

Intanto a Milano è in programma un nuovo incontro, che potrebbe portare ad una svolta. Incontro che potrebbe andare in scena giovedì o venerdì della prossima settimana, al ritorno dalla trasferta in Champions contro lo Sheriff. Altrimenti verrà rimandato alla sosta nazionali di novembre. Il suo futuro all'Inter è ancora in dubbio, intanto le voci sul PSG si fanno insistenti, come da noi riportato.