Inter news: Brozovic, società preoccupata. Un club di Premier è pronto

Inter news: tiene banco il caso Brozovic.

Il centrocampista nerazzurro continua a brillare. La prova contro lo Sheriff è stata superba, ma il croato resta in bilico. Motivo? Un rinnovo che tarda ad arrivare. Sul tema è intervenuto Enzo Bucchioni. Nel suo editoriale per tuttomercatoweb, il giornalista ha aperto scenari di cessione: "L’Inter è preoccupata e lo ha ammesso fra le righe anche lo stesso Ausilio prima della gara con lo Sheriff. In sostanza Brozovic avrebbe detto tempo fa e ripetuto di recente di stare bene all’Inter, ma dal primo febbraio potrebbe firmare con un’altra società ma con il padre-agente non è iniziata alcuna trattativa".

Le insidie - ora - potrebbero arrivare da un ex alleato, quell'Antonio Conte appena trasferitosi al Tottenham, ieri vittorioso nella gara d'esordio del tecnico.

"Ovvio che Conte abbia presentato a Paratici la sua lista della spesa e Brozovic è il giocatore che all’Inter è cresciuto di più sotto la sua gestione, era il punto di riferimento di tutta la manovra. Il feeling era forte e adesso forte potrebbe diventare la tentazione di andare in Premier, magari con un contratto che l’Inter non potrebbe pareggiare", la ricostruzione del cronista. A tremare è pure il Milan. Il Tottenham infatti potrebbe puntare forte pure Kessié.

