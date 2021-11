Inter news, Brozovic sempre più leader ma il suo futuro resta incerto

Inter news, il grande protagonista della sfida contro lo Sheriff Tiraspol è stato senza dubbio Marcelo Brozovic, premiato anche dalla Uefa per la terza volta in questa edizione della Champions League come man of the match.

Il croato ha sbloccato il match al 54’ con una rasoiata bassa imparabile che è finita alla sinistra di Athanasiadis. Oltre al gol, ha realizzato l’assist per il momentaneo 0-3 di Alexis Sanchez e il suo zampino c’è anche nel gol di Milan Skriniar, propiziato dal suo calcio d’angolo. Gol, assist ma non solo, il classe ‘93 ha offerto l’ennesima grande prestazione in mezzo al campo confermandosi come il metronomo della squadra di Simone Inzaghi (qui per rivivere le emozioni del match).

Il tecnico nerazzurro lo ha sempre schierato da titolare dal suo arrivo in panchina; Brozovic ha finora collezionato ben 15 presenze tra campionato e Champions League per un totale di 1215’. Il croato è un elemento imprescindibile e insostituibile per l’Inter e si può ormai considerare come un top a livello mondiale nel suo ruolo. Nelle prossime settimane sarà definito anche il suo futuro, al momento sempre più incerto. La scadenza del suo contratto è fissata a fine stagione e la dirigenza è chiamata a risolvere la questione il prima possibile. Al momento non ci sono ancora novità concrete sul rinnovo, Piero Ausilio nel pre partita ha annunciato la volontà della società è quella di proseguire insieme e che incontrerà a breve l’entourage (qui potete leggere le sue parole). L’Inter non può fare a meno di Brozovic e lo sa benissimo, adesso tocca alla dirigenza il compito di blindarlo.