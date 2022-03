Inter news, Brozovic presente contro la Juventus? Le ultime da Appiano

Inter news, Marcelo Brozovic sempre più vicino al ritorno in campo.

Il centrocampista croato si era infortunato nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Anfield contro il Liverpool e da allora non ha potuto giocare nessuna delle partite in programma, saltando sia la sfida contro il Torino, sia quella contro la Fiorentina - entrambe pareggiate con il risultato di 1-1 -, sia addirittura le partite della sua nazionale. Simone Inzaghi non ha mai nascosto l'importanza del giocatore per la squadra e vorrebbe recuperarlo in vista della partita contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il giocatore, oggi, avrebbe svolto la sessione di allenamento con la squadra, tranne poi per un piccolo lavoro specifico alla fine. Sempre più probabile, dunque, il suo impiego in campo. Diverso il caso di Stefan de Vrij, il cui polpaccio migliora, ma che ha svolto ancora lavoro personalizzato e per cui è necessario attendere le prossime ore. In caso di forfait dell'olandese, il terzetto arretrato dovrebbe essere formato da D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni.

Da segnalare anche la presenza dei primi sudamericani ad essere arrivati, come Correa e Vecino, il quale si è definitivamente negativizzato. In serata rientreranno anche Alexis Sanchez ed Arturo Vidal. La partita contro la Juventus è molto importante per portare avanti delle ambizioni scudetto che si sono intiepidite dopo gli ultimi risultati deludenti di questi mesi, pertanto, all'Allianz, sarà una partita in cui l'unico risultato a disposizione della squadra nerazzurra sarà la vittoria.