Inter news: Brozovic, linea dura. La società ora ha un sospetto su di lui

Inter news: tiene banco il caso riguardante il rinnovo di Brozovic.

Sul centrocampista croato, come noto, resiste il rebus legato al prolungamento contrattuale. L'Inter, che ha ufficializzato di recente altri rinnovi, attende ora un segnale deciso per quanto riguarda il regista della rosa di Inzaghi. C'è una deadline. Come spiega oggi, giovedì 11 novembre, La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra vuole definire la questione entro il nuovo anno.

Il nodo è legato al momento del confronto. Attualmente in ballo, né in programma, non c'è alcun incontro con l'entourage del calciatore. Questione che starebbe facendo sospettare l'Inter che il calciatore stia valutando in giro per l'Europa le offerte.

Ma quali sono i club interessati a Brozovic? Due, in particolare, per il quotidiano. Si tratta del Psg (con cui era stato già abbozzato mesi fa uno scambio con Paredes) e dell'Atletico Madrid. Ora, però, l'Inter pretende chiarezza. Dentro o fuori, per capire quali dovranno essere le strategie su un ruolo nevralgico del campo.

L'Inter, spiega il giornale, non assicurerà lo stesso trattamento di Lautaro a Brozovic. Se le richieste fossero le stesse, i margini si ridurrebbero a zero. L'intenzione del club nerazzurro è di dare a Brozovic le stesse cifre appena accordate con Barella. Leggi qui il nostro approfondimento sull'inizio di stagione di Marcelo Brozovic.