Inter news, Brozovic cambiato da Simone Inzaghi: il retroscena sul croato

Inter news: Marcelo Brozovic nervoso dopo la sostituzione di ieri sera.

Il centrocampista croato, migliore in campo per gli uomini di Simone Inzaghi durante la partita di ieri sera persa per 2-0, al Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid, secondo quanto riportato da parte del quotidiano torinese Tuttosport, non avrebbe digerito il cambio del suo allenatore e sarebbe rimasto molto deluso e innervosito per questa decisione. Una reazione che fa il paio con il nervosismo di Nicolò Barella, che tatticamente ha preso il posto davanti alla difesa proprio del numero 77 prima di reagire in maniera smodata e farsi espellere rischiando due giornate di squalifica.

Un motivo, per Simone Inzaghi, per avere un confronto con i suoi, dal momento che Brozovic dovrà capire che il suo tecnico lo ha tolto dal campo per risparmiargli qualche minuto in vista degli ultimi tre impegni di campionato a partire da domenica con la gara casalinga contro il Cagliari. Non una scelta tecnica, dunque, ma un cambio fatto per preservare il giocatore in una partita che, anche con una sconfitta, non avrebbe compromesso alcunchè in termini di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Sempre secondo Tuttosport, non è difficile immaginare che, a mente fredda, Simone Inzaghi, si siederà serenamente a parlare sia con Brozovic che con Barella per cercare di riportare tutti al centro della carreggiata e per inseguire il secondo scudetto consecutivo che mai come quest'anno vede tante concorrenti fronteggiarsi. L'Inter ha bisogno dei suoi due centrocampisti più forti trascinino i propri compagni, senza lasciarsi andare in campo e fuori a reazioni smodate ed inutili.