Inter news, brivido Brozovic: 'Parti lontane sul rinnovo'

Inter news, è arrivata finalmente la fumata bianca per il rinnovo di Lautaro Martinez, ora si attende quella per Barella mentre per Brozovic è ancora tutto fermo.

Nella giornata di ieri (28 ottobre) è arrivata l’ufficialità del rinnovo dell'attaccante argentino fino al 2026. Ad annunciarlo è stata l’Inter con una nota pubblicata sul sito ufficiale e i canali social (qui le prime parole dell'argentino) e poi lo stesso giocatore con un post pubblicato sul proprio account Instagram: “Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con l’Inter. Darò sempre il massimo per questa maglia come ho sempre fatto fino ad ora. Grazie ai miei compagni per aiutarmi sempre in campo, grazie a tutti i tifosi per il sostegno che mi hanno sempre dimostrato, grazie alla mia famiglia per essere sempre al mio fianco”. Lautaro percepirà per questa stagione 5 milioni di euro, mentre a partire dalla prossima il suo stipendio arriverà a 6,2 milioni con ulteriori scatti in base a gol segnati e obiettivi raggiunti. La grande novità è rappresentata dalla rimozione della clausola rescissoria che era presente sul precedente contratto. Il futuro del numero 10 sarà quindi in nerazzurro ancora per molti anni.

Sistemata la situazione Lautaro, adesso l’Inter è chiamata a risolvere anche gli altri rinnovi: Nicolò Barella e soprattutto Marcelo Brozovic. Per il sardo procederebbe tutto a gonfie vele e presto potrebbe arrivare l'annuncio (qui i dettagli). Discorso diverso per il croato, che è in scadenza di contratto a fine stagione e l'accordo tra le parti sembrerebbe ancora lontano. Il nodo principale sarebbe rappresentato dalla richiesta di ingaggio del centrocampista, inferiore alla cifra messa sul piatto dai nerazzurri. L’incontro con l’entourage del giocatore previsto in questi giorni, riporta il Corriere dello Sport, sarebbe stato rimandato, non è da escludere che vada in scena durante la prossima pausa per le nazionali. Il suo futuro resta un rebus, ancora non sarebbe chiaro se questi continui slittamenti siano una strategia del giocatore per cercare di guadagnare di più o un segnale per far capire che intende non rinnovare e liberarsi a zero.