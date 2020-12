Inter News, Branca svela: "Ci provammo per Hamsik. Su Lavezzi solo voci"

Quello di Ezequiel Lavezzi per quanto riguarda i calciatori accostati all'Inter, è uno dei nomi che più di tutti in passato è stato citato dai media. L'argentino infatti, ogni sessione di mercato veniva visto come il rinforzo giusto per l'attacco interista.

A prova di ciò parlavano anche le varie maglie nerazzurre esposte nelle bancarelle fuori da Appiano Gentile proprio col nome di Lavezzi e il n°21. A distanza di anni però, sulle frequenze di Radio Marte l'ex Direttore Sportivo dell'Inter Marco Branca ha detto che le voci su Lavezzi erano solo voci.

Il tutto, dichiarando che il club per cui lavorava ci provò seriamente per arrivare a Marek Hamsik, ma il forte attaccamento dello slovacco con la città di Napoli spinse l'allora dirigenza a virare su altri obiettivi.