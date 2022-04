Inter news, Bologna-Inter: i precedenti della sfida del Dall'Ara

Bologna-Inter, i precedenti del match.

Questa sera si giocherà il recupero della 20esima giornata di Serie A tra Bologna e Inter: la sfida è stata rinviata dallo scorso 6 gennaio a causa di un focolaio covid all'interno della squadra rossoblu e dopo una serie di ricorsi e contro ricorsi si è scelta la data del 27 Aprile per il recupero del match.

I precedenti della sfida sono a favore dei nerazzurri: l'andata giocata lo scorso 18 settembre, è terminata 6-1 a favore dell'Inter in gol con Lautaro Martinez, Skriniar, Barella, Vecino e la doppietta di Dzeko.

La scorsa stagione, l'Inter guidata da Antonio Conte vinse entrambe le gare: l'andata finì 2-0 per i nerazzurri mentre il ritorno fu molto importante perché con la vittoria del match, l'Inter mise un mattoncino in più verso la conquista dello scudetto.

Nelle ultime 8 gare l'Inter ha vinto 6 partite e il Bologna 2.

Il Bologna non ottiene una vittoria casalinga contro l'Inter da 15 partite (3 pareggi e 12 vittorie per i nerazzurri). L'ultima vittoria ottenuta dal Bologna è stato nel match di San Siro dove vinse per 2-1 contro l'Inter di Antonio Conte che era in lotto contro la Juventus per la conquista dello Scudetto e quella sconfitta risultò fatale per gli uomini di Antonio Conte.

Quella di questa sera, sarà una partita fondamentale per i nerazzurri perché è in lotta per il titolo e la vetta dista solo 2 punti.