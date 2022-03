Inter news, bloccati tre rinnovi: adesso c’è un’altra priorità

Inter news, dopo aver chiuso per il prolungamento di Marcelo Brozovic la dirigenza nerazzurra ha deciso di congelare gli altri rinnovi.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, spiegando che la società vorrebbe che la squadra restasse concentrata esclusivamente sul campo. I nerazzurri stanno vivendo un periodo complicato, con soltanto 7 punti nelle ultime 7 giornate e la vetta che si allontana. Dopo la sosta ci sarà anche la super sfida contro la Juventus che si trova attualmente ad un solo punto dall’Inter che però deve ancora recuperare il match con il Bologna.

Le trattative in stand by sarebbero specialmente quelle di Ivan Perisic, Samir Handanovic e Milan Skriniar. L’esterno è in scadenza di contratto al termine di questa stagione e tra le parti ci sarebbe ancora distanza sia per l’ingaggio che per la durata del contratto. Lo sloveno, anche lui in scadenza a giugno, dovrebbe ridursi l’ingaggio ed essere alternato ad Onana a partire dalla prossima stagione. Per Skriniar invece è previsto un sostanziale aumento dell’ingaggio con un contratto fino al 2026. La priorità dell’Inter adesso è il campo e provare a salvare la stagione, i rinnovi verranno discussi nei prossimi mesi. In questi giorni, intanto, potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del prolungamento di Marcelo Brozovic.