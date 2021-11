Inter news, Biasin parla di PIF: le parole che non piaceranno ai tifosi

Inter news: Fabrizio Biasin spegne i sogni dei tifosi sul fondo arabo PIF.

Il giornalista di Libero, sempre ben informato sulle cose di casa Inter, ha voluto dire la sua su questa presunta trattativa per il passaggio di proprietà tra gli attuali proprietari della società nerazzurra, Suning, e il fondo arabo. Secondo quanto detto all'interno di una diretta a Calciomercato.it, infatti, Biasin ha voluto puntualizzare come questa sia una notizia che si fonda più sulle speranze che su altro. Magari qualcosa potrà anche esserci, ma non si tratta di una possibilità che si potrà avverare nel breve periodo. Insomma, come detto anche oggi alla trasmissione 'Tutti convocati' da parte dell'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello, ci sarà continuità sul lungo periodo con Suning e il presidente Steven Zhang - leggi qui le parole complete.

L'Inter, intanto, deve risolvere anche le questioni che riguardano la propria situazione debitoria, visto il rosso in bilancio approvato a - 245,6 milioni di euro, con gli introiti che si potrebbero avere dalla Champions League, oltre a quelli che si sono già avuti - leggi qui le novità in tal senso - e il rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro di cui ha parlato, sempre oggi, lo stesso Antonello - leggi qui le parole su tema.

Non solo temi finanziari sul piatto, ma anche i rinnovi di alcuni calciatori considerati chiave per la squadra. Dopo i rinnovi di Alessandro Bastoni, di Lautaro Martinez e di Nicolò Barella, la società sta lavorando tanto per poter portare a termine anche quello di Marcelo Brozovic - anche qui, leggi le parole di Antonello - anche se di fatto, almeno fino ad ora, non è stata trovata la quadra definitiva, ma ci saranno ulteriori incontri nelle prossime settimane. C'è tanto sul tavolo dell'Inter da risolvere e da attenzionare, ma per il momento sembra ancora molto lontana una possibile cessione. Il futuro si chiama ancora Suning.