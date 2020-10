Inter News, Biasin: "Nainggolan ancora all'Inter può essere un bene"

Sembrava uno di quei giocatori con le valigie già fatte per lasciare Milano. Alla fine però, Radja Nainggolan è rimasto all'Inter con Antonio Conte che in mezzo al campo si ritrova un'altra alternativa di spessore.

Il Ninja è stato molto vicino al ritorno al Cagliari, con quest'ultimo che non è riuscito a soddisfare le pretese economiche dettate dal club di Via della Liberazione. Sulla permanenza del giocatore, ad intervenire è stato Fabrizio Biasin.

Secondo quanto scritto dal famoso giornalista su Tuttomercatoweb infatti, l'Inter avrebbe ceduto volentieri Nainggolan ma che comunque ritrovarselo in rosa "può essere un bene solo se il belga accetterà il ruolo di “alternativa ai titolari”, viceversa rischia di trasformarsi in un problema".