Inter news, Bergomi e il gioco di Inzaghi: che elogi dell'ex capitano!

Inter news: Beppe Bergomi parla della prima metà di stagione dei nerazzurri.

L'ex capitano dell'Inter, oggi opinionista per Sky Sport, è stato intervistati da Radio Kiss Kiss, per parlare un po' di questo campionato che vede proprio la squadra nerazzurra, almeno fino a questo momento, in cima alla classifica. Ma quello che sta stupendo di più è il modo con il quale è intervenuto Inzaghi sulla squadra, dando un gioco, probabilmente il migliore della Serie A, che era inimmaginabile alla vigilia della stagione, soprattutto dopo perdite importanti come quelle di Hakimi, Lukaku ed Eriksen.

Bergomi si è detto stupito di quanto fatto dalla parte di Inzaghi che adesso esprime un gioco totale in cui giocatori come Bastoni fungono addirittura da attaccanti per i movimenti che fanno e gli esterni sono delle ali aggiunte pronte a creare superiorità numerica. Un gioco corale che per lo Zio non era facile da far assimilare ai calciatori che andavano per schemi molto rigidi e che si affidavano molto alla fisicità di un giocatore come Romelu Lukaku capace di spaccare le partite con il suo strapotere fisico.

Per quanto riguarda, invece, la lotta scudetto, Bergomi sostiene che i momenti di difficoltà colpiranno tutti, come in questo momento sta accadendo a squadre come Napoli e Milan a causa dei numerosi infortuni. Di certo, in questo momento, le due formazioni più in palla sembrano essere proprio l'Inter di Simone Inzaghi, ma anche l'Atalanta di Giampiero Gasperini che sarà una forte concorrente per arrivare alla vittoria del tricolore in questa stagione di Serie A.