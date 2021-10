Inter news, Bellinazzo su rinnovi e conti: le parole che fanno gioire i tifosi

Inter news: il rinnovo di Lautaro Martinez nel segno della continuità.

Questa l’opinione del giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di economia nel mondo del calcio, Marco Bellinazzo che, dopo il CdA, ha parlato quest’oggi alla trasmissione radiofonica, Tutti Convocati, proprio della situazione dell’Inter, del suo bilancio e dei rinnovi in programma per la società nerazzurra, dopo l’ufficialità di quello di Lautaro, quelli imminenti per i dirigenti e Barella e le trattative in corso per i prolungamenti di Marcelo Brozovic – a tal proposito, leggi qui le ultime sul centrocampista croato - e di Milan Skriniar.

Ecco le parole di Bellinazzo: "La notizia è l'ennesima conferma da parte di Zhang dell'impegno di Suning sull'Inter, a meno che non sia completamente folle mi sembra un elemento di continuità e il fatto di aver messo in tavola il rinnovo di Lautaro è simbolico. Detto questo, l'Inter dovrà affrontare ancora un annetto di grosse perdite, come le altre squadre di vertice".

Insomma, come sostiene il giornalista, l’Inter dovrà ancora affrontare delle perdite importanti anche per l’anno prossimo, ma sicuramente i rinnovi possono essere un fattore che fa sicuramente contenti i tifosi nerazzurri. Non solo, ma proprio per questo, vengono allontanate ulteriormente le voci che vogliono una cessione delle quote da parte del presidente Steven Zhang che, quindi, rimarrà ancora al comando della società, seppur tra mille difficoltà. I dirigenti, intanto, pur in questa situazione, hanno promesso dei rinforzi ad Inzaghi, in vista del mercato di gennaio, con il nome di Gonzalo Villar sempre in cima alla lista dei desideri del tecnico ex Lazio – leggi qui le ultime sul centrocampista spagnolo della Roma.