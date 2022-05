Inter news, Bastoni migliora: stabilita la data del rientro in campo

Inter news, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Bastoni.

Il difensore non ha ancora recuperato dal risentimento muscolare al soleo accusato prima del match contro il Bologna. Come riportato da gazzetta.ti, Bastoni oggi ha svolto ancora un lavoro personalizzato in piscina e con la cyclette. La lezione, precisa la rosea, è soltanto di pochi millimetri e per questo motivo non sarebbe da escludere un suo rientro, almeno nella lista dei convocati, per la sfida contro l’Empoli di venerdì sera.

Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico nerazzurro giorno per giorno. Molto più probabile che torni pienamente a disposizione per la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma il prossimo 11 maggio. Contro i toscani, quindi, dovrebbe partire da titolare nuovamente Federico Dimarco.

Buone notizie anche sul fronte Barella, uscito malconcio dalla trasferta di Udine. Non sono previsti esami strumentali per il centrocampista che avrebbe rimediato una semplice contusione al ginocchio destro e dovrebbe essere regolarmente disponibile per il match di venerdì. Già domani potrebbe svolgere parte dell'allenamento in gruppo (clicca qui per leggere l'articolo integrale). Recuperi fondamentali per Simone Inzaghi in vista delle ultime quattro partite di questa stagione in cui i nerazzurri sono in piena lotta per Scudetto e Coppa Italia.