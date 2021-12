Inter news, Bastoni e i pericoli di stasera: le parole del difensore interista

Inter news: Alessandro Bastoni parla del big match contro il Real Madrid.

Il difensore dell'Inter ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima dell'inizio della partita, analizzando quelli che potranno essere, in questa serata di Champions League, i pericoli per la squadra nerazzurra. Per Bastoni, infatti, ritiene che le difficoltà di oggi saranno enormi soprattutto per quanto riguarda l'attacco della squadra spagnola, con Rodrygo, Jovic e Vinicius Jr. che partiranno dal primo minuto. Ma non solo, anche l'ambiente intorno ai giocatori sarà decisivo per il difensore visto che lo stadio sarà quasi completamente a tinte bianche.

Di contro c'è la voglia di riuscire a vincere e a raggiungere il primo posto nel girone, contro una squadra con cui l'Inter non riesce a vincere da parecchio tempo. Bastoni si è mostrato entusiasta di poter scendere in campo in uno stadio glorioso come il Santiago Bernabeu, stadio molto importante anche per la storia dell'Inter, dal momento che è qui che i nerazzurri torneranno dopo aver vinto la loro ultima Champions League nel 2010 contro il Bayern Monaco - l'anno scorso la sfida in casa del Real Madrid fu giocata a Valdebebas.

Vedremo quale sarà l'approccio della squadra di Inzaghi. Quel che è certo è che la voglia di crescere e di dimostrare dovrà prevalere sulla 'sazietà' dell'aver superato il girone. Gli avversari sono temibili ed hanno tra le loro fila alcuni tra i giocatori più forti del mondo anche se mancherà uno dei protagonisti principali come Karim Benzema. Per quanto riguarda l'Inter, Inzaghi non se l'è sentita di rischiare Stefan de Vrij ed ha optato per Danilo D'Ambrosio al suo posto.