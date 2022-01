Inter news, Bastoni dopo la vittoria: che elogio ai compagni di squadra!

Inter news, Alessandro Bastoni è il man of the match di questa sera.

Nell'importante vittoria casalinga per 2-1 contro la Lazio, l'ex difensore dell'Atalanta è stato il migliore in campo grazie al gol stupendo di mancino all'angolino basso e all'assist delizioso per il raddoppio del compagno di reparto Milan Skriniar che ha chiuso i conti. Ottava vittoria di fila in campionato che manda un segnale alle rivali per il tricolore, ma soprattutto permette nell'immediato di preparare al meglio possibile la partita di mercoledì quando andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus a San Siro.

Intanto, lo stesso Bastoni, ha parlato ai microfoni di Dazn del risultato di questa sera: "Abbiamo il tricolore sul petto e vogliamo difenderlo ad ogni costo, poi vincere è sempre bello e negli ultimi due anni abbiamo acquisito mentalità vincente. Siamo una squadra forte. Il gol segnato? Per fortuna dietro di me Brozo mi ha urlato 'Solo! Solo!' altrimenti avrei tirato al volo. Ci aiutiamo tanto e diamo l'anima l'uno per l'altro".

Parole importanti quelle di Bastoni che testimoniano come il gruppo sia ben cementato e focalizzato sull'obiettivo finale che è la vittoria del tricolore e il raggiungimento della secondo stella. Ma per lo scudetto la strada è ancora lunghissima, adesso gli uomini di Inzaghi dovranno essere focalizzati sul primo trofeo stagionale, ovvero quella Supercoppa Italiana che vedrà l'arrivo della Juventus a San Siro. Una sfida in cui i bianconeri dovranno rinunciare sicuramente a Cuadrado e de Ligt squalificati, probabilmente a Federico Chiesa uscito per infortunio oggi, e forse anche a Leonardo Bonucci, alle prese con un fastidio fisico, ma che farà di tutto per essere quantomeno in panchina mercoledì. Una partita che andrà preparata e, soprattutto, affrontata al meglio.