Inter news, Barella torna in gruppo ma Mancini perde un altro titolare

Inter, arrivano importanti aggiornamenti da Coverciano sulle condizioni di Nicolò Barella. Il sardo torna regolarmente a disposizione, niente da fare per Giorgio Chiellini.

Il centrocampista nerazzurro, dopo due giorni in cui ha svolto un lavoro personalizzato, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. A riportarlo è Sky Sport, spiegando che il numero 23 nerazzurro sembra aver smaltito del tutto i problemi muscolari accusati domenica in campo nel derby contro il Milan. A questo punto la sua presenza da titolare nel match contro la Svizzera in programma venerdì sera all’Olimpico sembra sempre più probabile. Le sue condizioni verranno comunque valutate nuovamente prima della partita.

Buone notizie per l’Inter e per la nazionale di Roberto Mancini in vista della sfida contro gli elvetici che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione ai prossimi mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. Il commissario tecnico azzurro sarà già costretto a rinunciare a diverse pedine importanti per infortunio e nelle ultime ore si è aggiunta anche l’assenza di Chiellini. Il capitano della nazionale è ancora alle prese con l’affaticamento muscolare all’adduttore accusato nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina e lascerà il ritiro.

Gli azzurri scenderanno in campo con il collaudato 4-3-3 con Donnarumma in porta, al centro della difesa dovrebbe partire da titolare Bonucci con uno tra Bastoni e Acerbi con il laziale al momento favorito. Sulle fasce Di Lorenzo ed Emerson Palmieri. In attacco, al posto dell’infortunato Immobile ci sarà Belotti con Chiesa e Insigne ai suoi lati. In mezzo al campo Jorginho con Barella e Locatelli. Leggi qui tutti gli impegni in nazionale dei giocatori dell'Inter.