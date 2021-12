Inter news, Barella espulso, la società prende provvedimenti: la decisione

Inter news: dopo l'espulsione ingenua di ieri sera la società ha deciso di multare Nicolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro, ieri sera, è stato protagonista di una reazione eccessiva dopo aver subito un fallo da parte del difensore del Real Madrid, Eder Militao. Un gesto molto ingenuo che, nel momento del massimo sforzo della propria squadra per raggiungere il pareggio, ha lasciato in inferiorità numerica i propri compagni chiudendo, di fatto, in maniera definitiva, la partita visto che, poco dopo, è arrivato lo splendido 2-0 da parte di Marco Asensio con un gran sinistro.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra non è rimasta per niente contenta di questo comportamento del giocatore ed anche Inzaghi, nelle sue dichiarazioni post-partita, ha parlato di errore grave da parte di Barella. Per questo, secondo quello che è il regolamento interno alla squadra, il giocatore subirà una multa. Insomma, non sembra essere un buon periodo per Barella che già dal derby non sembra essere il giocatore ammirato nella passata stagione e all'Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini.

Un'ingenuità che è costata cara e che, probabilmente, potrebbe avere una stangata da parte del giudice sportivo. Ma adesso testa al campionato, con la partita contro la sua ex squadra, il Cagliari, che deve essere un trampolino importante per ritrovare la vittoria e per raggiungere tre punti fondamentali nella corsa allo scudetto. Con Barella che non dovrà ricadere in errori di concentrazione o tecnici (si veda il gol sbagliato di ieri) come accaduto nelle ultime settimane.