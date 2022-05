Inter news: Barella e lo spavento. Le ultime sull'infortunio

Inter news: le ultime sull'infortunio di Barella.

Il centrocampista nerazzurro, colonna pure della Nazionale di Mancini, è uscito dolorante nei minuti finali della sfida di ieri vinta contro l'Udinese. Momenti di apprensione per quello che è l'autentico motore della squadra. Il Corriere dello Sport, sul suo sito, spiega le condizioni dell'ex Cagliari.

"Le immagini televisive hanno evidenziato l’articolazione gonfia di Barella, che sul campo non ha avuto alcun contrasto con giocatori avversari, ma al termine della partita Simone Inzaghi ha rassicurato sulle condizioni del centrocampista sardo dopo aver parlato con lo staff medico".

Servirà comunque qualche giorno per una diagnosi precisa, come riferito dallo stesso mister nerazzurro ieri nel post-gara (qui tutte le dichiarazioni di Inzaghi).

Per ora dunque solo un forte spavento, precisa la fonte. L'Inter spera che Barella recuperi in fretta.