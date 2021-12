Inter news: Barella e le scuse nello spogliatoio. 'I motivi del nervosismo...'

Inter news: l'espulsione di Barella è stata certamente uno degli episodi chiave della sfida del Bernabeu.

Ieri l'Inter ha perso l'ultima partita del girone di Champions League contro il Real Madrid, ma - al di là del ko, che nulla ha compromesso sul fronte di una qualificazione già acquisita - il dispiacere è andato verso l'espulsione del centrocampista, che ora salterà da una o due partite della seconda fase. Come rimarca oggi, 8 dicembre, La Gazzetta dello Sport, è la prima espulsione di Barella in maglia nerazzurra, la prima pure (a livello di club) nel calcio professionistico.

Il centrocampista si è mostrato poco lucido nell'occasione. Errore grave, lo ha definito Simone Inzaghi ieri nel post-gara (qui tutte le dichiarazioni del mister). E in effetti l'assenza dell'ex Cagliari potrebbe pesare non poco nell'economia di un centrocampo che poggia da tempo sulle qualità di Barella. Le scuse sono arrivate negli spogliatoi ai compagni.

Ma da dove è derivato il nervosismo di Barella? Prima del rosso, il centrocampista era incappato in qualche errore tecnico non da lui. Qualche appoggio sbagliato, poi l'occasione del pareggio sprecata e sparacchiata alta. "Disperazione diffusa, braccia allargate, frustrazione per un risultato che non sentiva suo, e di cui però si vedeva responsabile", l'analisi del quotidiano. Rivivi Real Madrid-Inter, clicca qui.