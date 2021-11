Inter news, Barça e Atletico su Sanchez: la conferma dal Cile

Inter news: il Niño Maravilla sembra destinato a lasciare Milano.

Il mal di pancia manifestato qualche settimana fa da Alexis Sanchez lo ha allontanato ulteriormente dall'ambiente nerazzurro. Infatti da tempo ormai si parla di un suo possibile addio nel mercato di gennaio, nonostante nelle ultime gare siano arrivati buoni segnali dal cileno. Da Milano arrivavano notizie importanti in merito alla sua cessione, che però riguardavano club come il Marsiglia. Spunta invece un'indiscrezione clamorosa dal Cile. Il quotidiano cileno, La Tercera, fa il nome di due nuovi club su Sanchez: Barcellona e Atletico Madrid.

L'Inter in merito si è già messa a cercare un nuovo attaccante, da Julian Alvarez a Raspadori (qui le ultime news), dunque potrebbe lasciar andare il cileno. Diego Simeone lo ha già allenato al River e lo reputa un ottimo rinforzo per l'attacco madrileno, mentre su Xavi c'è di più. Il club blaugrana e in particolare il nuovo tecnico, che è stato compagno di squadra di Sanchez al Barça, si è già messo in contatto col calciatore per capire le sue intenzioni. Altra curiosità riportata da La Tercera, proprio ieri (Martedì 9 Novembre) i blaugrana avrebbero ricordato sui social un gol di Alexis Sanchez con la maglia del Barcellona.

Da tener d'occhio invece l'interesse del Marsiglia allenato da Sampaoli. Il tecnico è stato il ct della nazionale cilena dove appunto ha lavorato con Sanchez. Insomma, una corsa a tre per il Niño Maravilla che a questo punto ha l'imbarazzo della scelta. L'Inter intanto aspetta un'offerta ufficiale per l'attaccante ex Arsenal. Marotta nel frattempo avrebbe messo gli occhi su Barak, come riportato sul nostro sito.