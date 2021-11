Inter news, Ausilio e la vittoria col Napoli: le parole che esaltano i tifosi

Inter news: Piero Ausilio parla della vittoria contro il Napoli.

Il direttore sportivo nerazzurro, intervenuto a margine dell’inaugurazione di un liceo sportivo milanese nominato alla memoria dell’indimenticato Mauro Bellugi, come riportato da parte del sito Tuttomercatoweb, ha voluto esternare tutta la sua soddisfazione per i tre punti conquistati ieri sera contro la squadra di Luciano Spalletti che hanno permesso alla squadra nerazzurra di accorciare in classifica sia sullo stesso Napoli che sul Milan, sconfitto un giorno prima a Firenze dalla Fiorentina.

Ausilio, infatti, si è detto molto soddisfatto per la vittoria, in una partita che non poteva andare meglio di così, anche se con un po’ di sofferenza dopo i primi cambi di Simone Inzaghi. Ma per il ds, la sofferenza fa parte del dna dell’Inter e ci può stare, soprattutto se porta, come accaduto nella passata stagione, a grandi traguardi. Non solo è questa sofferenza che, poi, nel corso di una stagione, rafforza tutte quelle convinzioni che deve avere una squadra per arrivare alla vittoria finale e che tutta l’Inter ha in questo momento.

Insomma, aver rimesso in carreggiata la squadra per il campionato ha generato molto entusiasmo. Adesso, però, è ora di dimenticare in fretta questa vittoria, seppur importante, e concentrarsi su un altro ostacolo chiamato Shakhtar Donetsk. Infatti, già mercoledì, sarà una serata da decisiva per passare il girone di Champions League che l’Inter dovrà necessariamente passare per fare quel passo in più anche in Europa e per garantire soldi freschi che sarebbero utili ad accorciare il rosso del bilancio nerazzurro.