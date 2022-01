Inter news, attaccanti giramondo: che numeri dai giovani 9 in prestito!

Inter news, non solo il sogno Dybala o l'erede di Perisic. Gennaio porta in dote un tempo propizio anche per definire operazioni cosiddette minori o riprogrammare il percorso tracciato per le risorse del vivaio. Nel secondo caso rientrano casi come quello di Martin Satriano, in procinto di prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2024 e di fare subito le valigie per trasferirsi in prestito secco al Brest. Satriano è solo l'ultimo nome di una serie di giovani attaccanti in prestito dall'Inter in giro per l'Europa.

ESPOSITO - Il 22enne di Castellammare ha avuto un impatto di fuoco a Basilea testimoniato da 4 gol e 2 assist nelle prime 11 presenze. Poi solo infermeria e polemiche. Il brillante avvio dell’attaccante è stato decisivo per proiettare il Basilea fino al secondo posto in campionato, ma un infortunio traumatico alla caviglia e due grane muscolari lo hanno tenuto fuori per la bellezza di 80 giorni. Nel frattempo, qualcosa si è evidentemente rotto: una scenata in Conference League e un raptus pochi giorni dopo contro il Grasshoppers hanno rischiato di costargli caro, ma Esposito ha chiesto scusa e garantisce di aver imparato la lezione. Il campionato riprenderà solo a fine gennaio, quando il nerazzurro dovrà dimostrare di aver davvero cambiato registro per riprendere a viaggiare sui numeri di inizio stagione. Sotto contratto coi nerazzurri fino al 2025, il Basilea può esercitare il riscatto a giugno.

PINAMONTI - Avventura iniziata con il ritmo di un diesel, quella di Pinamonti a Empoli. Ma una volta ingranato, il 22enne di Cles ha macinato presenze e gol. Dopo il debutto giunto nella storica vittoria dei toscani in casa della Juve (quando giocò appena 17’), Pinamonti adesso viaggia a quota 7 reti in 20 presenze ed è l’attaccante più utilizzato da Andreazzoli, che ha più volte speso parole di elogio per lo spirito di sacrifico e l’impegno del suo bomber. Dopo tre stagioni di gavetta in A tra Frosinone, Genoa e Inter, Pinamonti sembra aver fatto un decisivo salto di qualità. Anche in termini di personalità, visto che si è preso i rigori del club azzurro. I prossimi sei mesi diranno se potrà aspirare al rientro a Milano per ricoprire un ruolo nel futuro attacco nerazzurro.

MULATTIERI - A Crotone ha iniziato col botto e sta proseguendo sulla stessa linea, peccato solo per la difficile annata dei calabresi confinati al terzultimo posto in classifica. Ma Mulattieri sta ampiamente facendo il suo, con un bottino al momento di 6 reti in 16 presenze. Per il tecnico Modesto, il 21enne spezino è un titolare indiscusso sin dal primo giorno, ma invertire la rotta in campionato sarà impresa ardua. A livello individuale, l’esperienza per Mulattieri si sta comunque rivelando positiva, perché sta dimostrando di emergere anche tra avversari rudi e campi al limite del proponibile. Dovrebbe rientrare alla base a fino giugno per fine prestito, dopodiché ci sarà senz’altro da discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Perché Mulattieri è un elemento su cui la dirigenza nerazzurra ripone grandi speranze.